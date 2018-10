Hamilton pakt nipt pole in Austin (2)

Lewis Hamilton start zondag van poleposition in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Brit van Mercedes heeft daarmee een ideale uitgangspositie om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 in de vierde race voor het einde van het seizoen al te veroveren.

Hamilton reed in de laatste minuut van de derde en laatste kwalificatiesessie een baanrecord van 1.32,237 op het Circuit of the Americas in Austin. Sebastian Vettel probeerde in een ultieme poging in zijn Ferrari nog de tijd van Hamilton te verbeteren, maar de Duitser strandde op 61 duizendsten van een seconde.

Hamilton wordt kampioen als hij acht punten meer scoort dan Vettel in de race. Het betekent dat in het geval Hamilton zondag wint, Vettel als tweede moet eindigen om te voorkomen dat Hamilton de titel grijpt. De Duitser start echter niet van de tweede, maar van de vijfde plaats. Hij kreeg een gridstraf van drie plaatsen na een fout in de eerste training op vrijdag.

De Fin Kimi Räikkönen van Ferrari reed de derde tijd in de kwalificatie, maar schuift in de startopstelling door naar de tweede plaats. Zijn landgenoot Valtteri Bottas van Mercedes start vanaf positie drie.