Jakobsen wint ook slotrit in Guangxi

De Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen heeft de zesde en laatste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen. De sprinter van Quick-Step pakte in Guilin de winst in de massasprint, voor de Duitsers Pascal Ackermann en Rüdiger Selig. De eindoverwinning in de Chinese koers, die meetelt voor de WorldTour, was voor de Italiaan Gianni Moscon van Team Sky. Hij hield de Oostenrijker Felix Grossschartner negen tellen achter zich.

Voor Jakobsen was het zijn tweede ritoverwinning in China, waar hij eerder de derde etappe had gewonnen. Dat was zege nummer 72 voor Quick-Step, een record. De teller van de Belgische ploeg staat nu op 73.