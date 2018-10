James maakt zich nog geen zorgen

De Amerikaanse basketbalvedette LeBron James wilde niet spreken van een teleurstelling nadat hij met Los Angeles Lakers ook het tweede competitieduel had verloren. Bij zijn debuut voor eigen publiek in het Staples Center werd het 124-115 voor Houston Rockets in het duel dat ontsierd werd door een vechtpartij in het vierde kwart. Brandon Ingram en Rajon Rondo van de thuisploeg en Houston-speler Chris Paul konden voortijdig naar de kleedkamer. Profcompetitie NBA komt zondag vermoedelijk met straffen.

De Lakers, met een vernieuwd team, verloren donderdag al in Portland bij de Trailblazers. ,,Ik ben niet teleurgesteld”, zei drievoudig NBA-kampioen James, die afgelopen zomer een vierjarig contract in Los Angeles tekende. ,,Het is logisch dat het nog niet loopt, we hebben nog wat tijd nodig.” James kwam tussenbeide toen het mis ging in het vierde kwart. ,,Maar ik heb niet gezien wat er gebeurd was.” Volgens de Rockets was Rondo de aanstichter. Hij zou gespuugd hebben.