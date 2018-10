Pliskova verrast Wozniacki bij WTA Finals

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft op de eerste dag van de WTA Finals voor een verrassing gezorgd door de Deense Caroline Wozniacki te verslaan. Bij het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore was de nummer acht van het jaar met 6-2 6-4 te sterk voor de nummer drie van de jaarlijst.

Wozniacki staat tweede op de wereldranglijst en is als tweede geplaatst in Singapore. Pliskova won echter overtuigend van de Australian Open-winnares. In dezelfde witte groep zette de Oekraïense Elina Svitolina de Tsjechische Petra Kvitova met twee keer 6-3 aan de kant.

Pliskova voegde zich als achtste en laatste bij het eindejaarstoernooi waaraan de beste acht tennissters van dit jaar deelnemen. Kiki Bertens was de nummer negen maar door de afzegging van Simona Halep (rugblessure) is de Nederlandse tennisster er toch bij in Singapore.

In de rode groep begint het toernooi voor de 26-jarige Wateringse maandag, met een partij tegen de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber. De andere speelsters in deze groep zijn de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Sloane Stephens.