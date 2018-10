Svitolina opent WTA Finals met zege

Tennisster Elina Svitolina is de WTA Finals begonnen met een zege op Petra Kvitova. De Oekraïense rekende in twee sets af met de Tsjechische: 6-3 6-3. De Deense Caroline Wozniacki en de Tsjechische Karolina Pliskova zijn de andere speelsters in de zogenoemde witte groep bij het eindejaarstoernooi waaraan de beste acht tennissters van dit jaar deelnemen.

In de rode groep begint het toernooi voor Kiki Bertens maandag met een partij tegen de Duitse Angelique Kerber. De andere speelsters in deze groep zijn de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Sloane Stephens.