Tijdrijder Martin naar Team Jumbo

De Duitse wielrenner Tony Martin maakt volgend jaar deel uit van Team Jumbo, nu nog LottoNL-Jumbo. De viervoudig wereldkampioen komt over van Katoesja waar hij geen nieuw contract kreeg aangeboden. Van Martin (33) wordt met name in ploegentijdritten veel verwacht.

,,Tony is de ontbrekende schakel waarnaar we nog op zoek waren. Hij brengt een karrenvracht aan ervaring mee en is een op en top professional. Hij kan van grote waarde zijn in de ondersteuning van onze kopmannen”, zegt teambaas Richard Plugge.

Martin tekent bij de Nederlandse ploeg een contract voor twee jaar. ,,Ik kijk er naar uit om bij dit team aan de slag te gaan. Ik deel hun visie. De renners vormen een eenheid. Ook de benadering van het tijdrijden spreekt me aan”, aldus de Duitser.

Eerder werd bekend dat Mike Teunissen, Taco van der Hoorn, Lennard Hofstede, de Belg Laurens De Plus en de Deen Jonas Vingegaard voor Team Jumbo gaan rijden.