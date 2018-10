Verstappen belooft spektakel

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten vanaf de dertiende plek. De Formule 1-piloot van Red Bull moest de kwalificatierace op het circuit van Austin al tijdens de eerste van drie sessie staken vanwege een kapotte ophanging van zijn rechterachterwiel.

,,Ik reed de ophanging kapot op de kerbstones, maar we weten niet precies waarom het bij mij wel gebeurde en niet bij andere coureurs, want iedereen ging daar op volle snelheid overheen”, vertelde de Nederlandse coureur op Ziggo Sport.

Het was een flinke tegenvaller, want een hoge klassering in de race op zondag wordt een stuk lastiger. ,,Ik wist wel dat het meteen klaar was. Maar ik geef niet op. Vorig jaar startte ik hier als zestiende en kwam als ik derde over de finish. Dat gaan we weer doen.”

Verstappen kwam vorig jaar als nummer vier in de uitslag, want na de race kreeg hij alsnog een tijdstraf van 5 seconden opgelegd. De wedstrijdleiding keurde een spectaculaire inhaalactie van de Limburger in de laatste bocht af.