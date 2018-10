Vijfde wereldtitel Márquez in MotoGP

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft voor de vijfde keer in zijn loopbaan de wereldtitel in de zwaarste motorklasse, de MotoGP, veroverd. De rijder van Honda won de Grote Prijs van Japan, terwijl zijn rivaal Andrea Dovizioso in de voorlaatste ronde onderuit ging. Dat gebeurde bij een ultieme poging van de Italiaan om Márquez nog te passeren. Dovizioso, vanaf pole gestart op zijn Ducati, stapte nog wel op en bereikte als achttiende de finish.

Met nog drie races te gaan is de 25-jarige Márquez niet meer te achterhalen. Hij komt op gelijke hoogte met de Australiër Mick Doohan die ook vijf wereldtitels in de hoogste klasse op zak heeft. Alleen de Italianen Valentino Rossi (zeven) en Giacomo Agostini (acht) hebben er meer.