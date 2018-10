Bautista vervangt Lorenzo bij Ducati

Wegracer Jorge Lorenzo herstelt minder voorspoedig dan gedacht van een polsblessure. De Spaanse MotoGP-coureur van Ducati ziet ook af van deelname komend weekeinde aan de Grote Prijs van Australië. De teamleiding heeft zijn landgenoot Alvaro Bautista aangewezen als vervanger.

Lorenzo crashte begin deze maand in een training voor de Grote Prijs van Thailand en kneusde daarbij zijn pols. Hij sloeg de race in Thailand over en ontbrak afgelopen weekeinde in Japan, waar de Spanjaard Marc Márquez (Honda) zijn vijfde wereldtitel voortijdig veiligstelde. De race op Phillip Island komt ook nog te vroeg voor drievoudig wereldkampioen Lorenzo.

Bautista eindige op het circuit van Motegi als vijfde. Hij racet ook op een Ducati in de MotoGP, maar niet voor het fabrieksteam van de Italiaanse motorfabrikant. Hij is bezig aan zijn laatste jaar in de MotoGP. Vanaf volgend seizoen komt hij uit in het WK Superbike.