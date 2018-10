Bertens begint WTA Finals tegen Kerber

Kiki Bertens komt maandag voor het eerst in actie bij de WTA Finals, het prestigieuze toernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. De 26-jarige Nederlandse treft in Singapore Angelique Kerber, de Duitse nummer twee van de wereld. Bertens is zelf de mondiale nummer negen.

De partij tussen Bertens en Kerber is als tweede ingepland op centercourt. Vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd nemen eerst de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Sloane Stephens het tegen elkaar op. Zij zijn samen met Bertens en Kerber ingedeeld in de zogenoemde rode groep.

De nummers één en twee plaatsen zich voor de halve finales en daarin spelen zij tegen de beste twee speelsters uit de andere (witte) groep.