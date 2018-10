Bertens stunt met winst op favoriet Kerber

Kiki Bertens is de WTA Finals in Singapore begonnen met een enerverende overwinning. De derde Nederlandse deelneemster ooit aan het prestigieuze eindejaarstoernooi vocht zich razendknap terug tegen de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber: 1-6 6-3 6-4.

Voor de 26-jarige Wateringse was deelnemen aan het toernooi met de beste acht tennissters van het jaar een grote bonus. De nummer negen van de jaarlijst mocht meedoen door een afzegging van Simona Halep en trof in de rode groep direct de topfavoriet voor de eindzege.

Tegen drievoudig grandslamwinnares Kerber leek de pupil van Raemon Sluiter op weg naar een kansloze nederlaag. Totdat de coach de baan op kwam bij een achterstand van 6-1 2-1. ,,Let’s go meissie!”, waren de laatste woorden van Sluiter voordat Bertens aan haar comeback begon. In de maandagnacht van Singapore vloog Bertens over de baan om voor een grote verrassing te zorgen.

Niemand gaf iets voor de kansen van Bertens na de eerste set. Na haar beste tennisjaar ooit oogde Bertens vermoeid en was ze slordig in haar slagen. De eerste servicegame wist ze nog te winnen, maar daarna liep de dertigjarige Duitse eenvoudig uit.

Na de peptalk van Sluiter ging Bertens met meer overtuiging spelen en de ervaren Kerber werd er nerveus van. De Duitse ging fouten maken en Bertens domineerde met rake klappen. De Nederlandse trok de stand gelijk en liep daarna uit naar 6-3.

In de derde set was het lang wachten op de eerste speelster die haar service hield. Dat gebeurde pas in de achtste game toen Bertens van 0-40 toch nog terugkwam. Kerber won daarna op ‘love’, waarna Bertens het na 2 uur en 2 minuten afmaakte met een harde smash.

In diezelfde rode groep won de Amerikaanse Sloane Stephens van de Japanse Naomi Osaka (7-5 4-6 6-1). De 21-jarige Osaka is woensdag de volgende tegenstandster van Bertens.