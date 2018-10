Nuggets bezorgen Warriors eerste nederlaag

Met een machtig blok, net voor de zoemer, voorkwam Juancho Hernangomez dat Golden State Warriors via Damian Jones nog op gelijke hoogte kwam en daarmee een verlenging zou hebben afgedwongen. Voor de Denver Nuggets betekende dat de derde overwinning in evenzoveel duels in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Voor titelverdediger Warriors was het de eerste nederlaag van het seizoen: 100-98.

Dat verlies leek met nog ruim 8 minuten op de klok en een achterstand van 13 punten al aanstaande, maar drie driepunters van Stephen Curry in een tijdsbestek van anderhalve minuut bezorgden de Warriors weer de aansluiting. De Nuggets, met Gary Harris (28 punten) als topscorer, wankelden. Met nog 7 seconden op de klok had Jamal Murray namens de thuisploeg vanaf de vrijeworplijn het verschil weer op twee punten gebracht waarna Curry, goed voor 30 punten, zijn teamgenoot Jones aanspeelde onder de basket. Hernangomez had het gevaar gezien en voorkwam daarmee dat er extra tijd nodig was in Denver.