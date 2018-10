Rojer wint van landgenoten Haase en Middelkoop

De beste dubbelspecialist van Nederland Jean-Julien Rojer heeft gewonnen van zijn landgenoten Robin Haase en Matwé Middelkoop. Met zijn vaste Roemeense partner Horia Tecau was Rojer in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Basel te sterk voor het Nederlandse duo, 6-3 6-4.

Het was pas de tweede keer dat de twee koppels tegenover elkaar stonden. Eerder dit jaar was het eerste treffen. Bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam waren Rojer en Tecau ook duidelijk beter dan Haase en Middelkoop (6-1 6-2).

Bij de laatste wedstrijd in de Daviscup dubbelden Rojer en Middelkoop nog (winnend) samen. Ook Haase stond in het verleden met Rojer aan een kant van het net.

Rojer won met Tecau in 2015 het dubbelspel op Wimbledon en vorig jaar pakte het duo de titel bij de US Open.