Stephens verslaat Osaka na 2,5 uur tennis

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens heeft de eerste wedstrijd in de rode groep bij de WTA Finals in Singapore winnend besloten. Stephens versloeg de Japanse Naomi Osaka na 2 uur en 26 minuten: 7-5 4-6 6-1.

De strijd tussen Osaka (vierde van de wereld) en Stephens (zesde op de ranking) was een duel tussen de winnares van de US Open van dit jaar en die van vorig jaar. Voor de 21-jarige Japanse was 2018 het jaar van haar doorbraak. Op Flushing Meadows versloeg ze Serena Williams in de finale.

De twee debutanten bij het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters van het jaar waren aan elkaar gewaagd. De ervaring van de vier jaar oudere Stephens won het uiteindelijk in de derde set van de grilligheid van Osaka.

De derde debutante in de rode groep, Kiki Bertens, komt later maandag in actie tegen de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber.