Twee rijders na F1-race gediskwalificeerd

De coureurs Esteban Ocon (Force India) Kevin Magnussen (Team Haas) zijn beiden geschrapt uit de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix wegens overtredingen van de brandstofregels. De Fransman Ocon was als achtste geëindigd en de Deen Magnussen als negende.

Volgens de officials van de Formule 1 heeft Ocon in het begin van de race de brandstoftoevoer van zijn wagen onreglementair ver opengezet. Magnussen verbruikte tijdens de race meer brandstof dan de maximaal toegestane 105 kilo. Door de diskwalificaties schuift Ocon’s teamgenoot Sergio Perez door naar de achtste plaats en Nieuw-Zeelander Brendon Hartley (Toro Rosso) als negende. Marcus Ericsson (Sauber) pakte op de tiende plaats alsnog een punt voor zijn team.

Max Verstappen bekroonde een inhaalrace in de Grand Prix van de Verenigde Staten met de tweede plaats. Hij was gestart vanaf de achttiende plaats. De coureur van Red Bull moest alleen Kimi Räikkönen voor zich dulden. De Fin boekte op het Circuit of the Americas in Austin zijn eerste overwinning in een grand prix sinds Australië 2013 en ook zijn eerste voor Ferrari sinds zijn terugkeer bij de Italiaanse renstal in 2014.