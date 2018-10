Nipte nederlaag James met Lakers

Ook in zijn derde wedstrijd voor Los Angeles Lakers heeft basketballer LeBron James niet het verschil kunnen maken. De vedette sleepte er weliswaar een verlenging uit tegen San Antonio Spurs, maar in die extra speeltijd miste James twee vrije worpen én een worp in de laatste seconde die de Lakers alsnog de winst hadden kunnen bezorgen. Nu verloor de thuisploeg uit Los Angeles met 143-142.

James was wel behoorlijk productief met 32 punten, 14 assists en 8 rebounds. Teamgenoot Kyle Kuzma maakte 37 punten. Bij de Spurs was LaMarcus Aldridge topschutter met 37 punten.

Regerend NBA-kampioen Golden State Warriors won met 123-103 van Phoenix Suns. Stephen Curry was goed voor 29 punten bij de Warriors.