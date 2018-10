Ter Mors slaat seizoen over door knieoperatie

Het schaatsseizoen is al ten einde voor olympisch kampioen Jorien ter Mors voordat het begonnen is. De 28-jarige Enschedese kampt sinds 2017 met een blessure aan haar knie en heeft besloten om zich daaraan te laten opereren. Daardoor zal ze dit schaatsjaar niet meer in actie komen, meldt haar ploeg Team IKO.

,,We vinden het ontzettend spijtig dat Jorien komend seizoen op het ijs niet kan laten zien waartoe ze in staat is”, zegt Martin ten Hove van Team IKO over de kopvrouw van de schaatsequipe.

Drievoudig olympisch kampioen Ter Mors won bij de Spelen dit jaar in Pyeongchang de 1000 meter. Destijds reed ze al met knieklachten rond. Na onderzoek is gebleken dat een operatie, die deze maand al gepland staat, nodig is. ,,Ik baal ontzettend dat ik dit seizoen geen wedstrijden kan rijden, maar voor de lange termijn is een operatie gewoon het beste”, aldus Ter Mors die al vooruit kijkt naar Peking 2022. ,,Ik heb er vertrouwen in dat ik sterker terug zal komen.”