‘Wembley krijgt mogelijk beursnotering’

De Engelse voetbaltempel Wembley wordt mogelijk naar de beurs gebracht. Volgens de Britse nieuwszender Sky heeft IPSX Group het Londense stadion benaderd voor een notering aan zijn in de maak zijnde nieuwe vastgoedbeurs. Naar verwachting kunnen daarop voor het eind van het jaar aandelen in specifieke vastgoedobjecten verhandeld worden.

Vorige week ketste een verkoop van Wembley nog af. De Amerikaanse miljardair Shahid Khan trok zijn bod van circa 680 miljoen euro in. Volgens de in Pakistan geboren zakenman voelde hij in de Britse voetbalwereld te weinig draagvlak voor zijn overnamepoging.

,,Het zorgde voor meer verdeeldheid dan verwacht en daarom heeft hij besloten zijn aanbod in te trekken”, verklaarde directeur Martin Glenn van de Engelse voetbalfederatie (FA). De FA is eigenaar van het befaamde complex in Londen. Khan is de eigenaar van voetbalclub Fulham en het american footballteam Jacksonville Jaguars.