Bertens laat kans op tweede stunt liggen

Tennisster Kiki Bertens heeft bij de WTA Finals in Singapore de kans op een tweede stunt laten liggen. De26-jarige Wateringse gaf haar een jaar jongere Amerikaanse tegenstandster Sloane Stephens uitstekend partij. In de derde set nam ze een voorsprong van 2-0, maar raakte daarna toch weer de controle over zichzelf en over haar spel kwijt. Ook coach Raemon Sluiter kon haar tijdens een korte pauze op de baan niet meer redden. Na 2 uur en 21 minuten stond de eindstand op het scorebord: 7-6 (4) 2-6 6-3.

Bertens debuteerde maandag in Singapore met een indrukwekkende zege op de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber. Met een overwinning op Stephens had ze zich als eerste speelster al kunnen plaatsen bij de laatste vier. Bertens moet vrijdag in haar laatste groepswedstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka, die al twee keer verloor bij het lucratieve eindejaarstoernooi, alsnog kwalificatie zien af te dwingen.