CAS schorst ex-ploegleider Bruyneel levenslang

Het Internationaal Sporttribunaal CAS heeft de Belgische ex-ploegleider Johan Bruyneel een levenslange schorsing opgelegd wegens zijn aandeel in de omvangrijke dopingzaak rond zijn vroegere kopman Lance Armstrong. Dat meldde de voormalige wielrenner zelf via de sociale media.

Het mondiale antidopingbureau WADA was bij het CAS in beroep gegaan tegen de schorsing van tien jaar die Bruyneel (54) in april 2014 kreeg van de Amerikaanse arbitragecommissie. Die straf zou in juni 2020 voorbij zijn.