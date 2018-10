De Jong kan goed leven met gelijkspel

Luuk de Jong beseft dat PSV blij mag zijn met het gelijkspel voor eigen publiek tegen Tottenham Hotspur in de Champions League (2-2). ,,Zij zijn één van de beter voetballende ploegen van Engeland”, zei hij voor de camera van Veronica. ,,Dat hebben we ook wel gezien.”

,,We kwamen door een goal van Lozano tegen de verhouding in op voorsprong”, erkende De Jong. ,,We speelden veel te vaak de lange bal naar voren en sloten vervolgens niet aan. Dan blijf je maar achter de bal aanlopen. Ik vond ook dat we te afwachtend waren.”

,,Vervolgens maken zij 1-1 en 2-1 en dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden”, stelde de spits van PSV die de Spurs enkele mooie kansen zag missen. ,,Gelukkig pakken zij dan een rode kaart”, doelde hij op een overtreding van doelman Hugo Lloris op de doorgebroken Lozano. ,,Daarna gingen we er nog even voor en kan ik gelukkig nog 2-2 maken.”

,,Over twee weken gaat het ook heel moeilijk worden”, doelde De Jong op de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. ,,Maar we zullen er weer voor gaan.”