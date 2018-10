Sven Kramer en Naomi van As zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. De schaatsheld uit Friesland maakte het nieuws over de bevalling zelf officieel bekend op Twitter. Het meisje heet Kae Robin Kramer en is afgelopen zondag ter wereld gekomen. ,,Ze doet het super goed, we zijn heel erg trots en gelukkig”, liet Kramer weten.

Oud-hockeyster Van As (35) en Kramer (32) hebben sinds 2007 een relatie. Zij maakten in april bekend dat hun eerste kindje eraan kwam.