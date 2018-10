Gaviria verlaat Quick-Step voor Emirates

Wielrenner Fernando Gaviria verlaat na drie seizoenen de Belgische ploeg van Quick-Step. De Colombiaanse sprinter had nog een contract voor 1 jaar, maar dat wordt afgekocht door UAE-Team Emirates.

Patrick Lefevere, de ploegleider van Quick-Step, heeft het vertrek van zijn topsprinter bevestigd. De 24-jarige Gaviria won dit seizoen twee etappes in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar schreef hij vier ritten in de Ronde van Italiƫ op zijn naam. In het shirt van Quick-Step kwam hij in totaal 32 keer als eerste over de finish.