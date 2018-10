Lauda heeft ziekenhuis verlaten

Niki Lauda heeft bijna drie maanden na zijn longtransplantatie een ziekenhuis in Wenen verlaten. De kliniek laat weten dat de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 thuis nog moet aansterken. De 69-jarige Oostenrijker zal voorlopig ook onder controle blijven.

De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 kreeg in de zomer tijdens zijn vakantie op Ibiza steeds meer moeite met ademen. Lauda vloog terug naar Wenen, waar hij met ernstige longklachten werd opgenomen in het ziekenhuis.

De longen en nieren van de Oostenrijker raakten zwaar beschadigd bij een zware crash op de N├╝rnburgring in 1976. Lauda liep daarbij brandwonden op en ademde giftige dampen in. Hij moest sindsdien al twee keer een niertransplantatie ondergaan en kreeg drie maanden geleden dus een nieuwe long.

De oud-coureur is nog altijd betrokken bij de Formule 1 als technisch adviseur en aandeelhouder van de Duitse renstal Mercedes.