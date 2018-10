Red Sox openen World Series met winst

De honkballers van Boston Red Sox hebben in het eerste duel met Los Angeles Dodgers in de World Series meteen hun rol als favoriet waargemaakt. De miljoenenploeg met korte stop Xander Bogaerts won in eigen stadion met 8-4. De Nederlandse international Bogaerts hielp de Red Sox in de vijfde inning aan een punt en zette de thuisploeg 4-3 voor. Bij de Dodgers bleef werper Kenley Jansen de hele wedstrijd op de bank.

De Red Sox en de Dodgers, twee van de grootste clubs in de Amerikaanse Major League Baseball, stonden nog nooit tegenover elkaar in de World Series, de finale van het seizoen. Bogaerts (25) won in 2013 met Boston al eens de titel, Jansen (31) verloor vorig jaar met de Dodgers de World Series van Houston Astros. Het is voor het eerst dat twee Nederlandse honkballers actief zijn in de finale van de MLB.

Wedstrijd twee in de ‘best-of-seven’ is woensdagavond plaatselijke tijd, opnieuw in het stadion van Boston, Fenway Park.