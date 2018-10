Van der Poel komt op EK Van Aert tegen

Drievoudig wereldkampioen Wout van Aert gaat als kopman van de Belgische ploeg van start bij de EK veldrijden op 4 november in Rosmalen. De Belgische coureur was vorig jaar in Tabor niet van de partij. Mathieu van der Poel veroverde in Tsjechië EK-goud en verdedigt voor eigen publiek de Europese titel. Van Aert wordt als zijn belangrijkste uitdager gezien.

De Belgische troef krijgt in Brabant steun van Toon Aerts, Quinten Hermans, Tim Merlier, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. Hun landgenote Sanne Cant verdedigt bij de vrouwen haar titel.