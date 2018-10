Veerman reserve in vrouwenteam WK turnen

Sanna Veerman zal bij de WK turnen in Doha (Qatar) vooralsnog vanaf de kant toekijken hoe haar teamgenoten het zaterdag doen in de kwalificaties. Bondscoach Gerben Wiersma heeft de 16-jarige Veerman aangewezen als reserve.

Naomi Visser, Vera van Pol en Tisha Volleman zullen de hele meerkamp afwerken. Dat betekent optredens op vier toestellen: sprong, brug, balk en vloer. Kirsten Polderman komt in actie op sprong en vloer, Sanne Wevers op brug en balk. Wevers is de regerend olympisch kampioene op balk; ze veroverde in augustus de Europese titel.

De Nederlandse turnsters ambiëren in Doha een plek bij de beste zestien landen, zodat kwalificatie voor de WK van 2019 een feit is. De ploeg van Wiersma is verzwakt door het ontbreken van de geblesseerde allrounders Eythora Thorsdottir en Céline van Gerner.