Vooral fans CSKA Moskou gewond op roltrap

Vooral fans van de Russische voetbalclub CSKA Moskou zijn gewond geraakt door het ongeval dinsdag op een roltrap in metrostation Repubblica in Rome. Vijftien Russen belandden in het ziekenhuis met voornamelijk beenverwondingen, meldde het persbureau Tass. In totaal raakten negentien mensen gewond.

De fans van CSKA Moskou waren op weg naar de wedstrijd in de Champions League tegen AS Roma toen de roltrap waarop zij stonden instortte. Volgens Italiaanse media begon de afgeladen roltrap plotseling sneller te bewegen. Door het fanatieke springen van de zingende en schreeuwende Russische fans zou de roltrap het hebben begeven. De supporters buitelden onder aan de trap over elkaar heen en raakten bekneld.

AS Roma won de wedstrijd met 3-0.