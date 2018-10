Dumoulin: geen ideaal parcours voor mij

Tom Dumoulin is duidelijk. Het parcours van de Ronde van Frankrijk in 2019 is niet ideaal voor hem. Dat zegt de nummer twee van dit jaar in een eerste reactie op de website van zijn team Sunweb. ,,Het is een zwaar parcours. Ik had liever meer individuele tijdritkilometers gezien, dus het is geen ideaal parcours voor mij. Maar dat was de Tour van dit jaar eigenlijk ook niet”, aldus de Limburger, die niet in Parijs aanwezig was bij de presentatie.

Dumoulin heeft eerder al te kennen gegeven dat hij volgend jaar graag de Tour de France wil rijden. ,,De keuze is nog niet gemaakt, maar ik wil graag en de ploeg wil graag dat ik naar de Tour ga.”

De Tour telt volgend jaar maar één tijdrit, met een betrekkelijk korte lengte van 27 kilometer. De nadruk ligt op de bergen, geeft Dumoulin aan. ,,Er zijn veel beklimmingen die naar hoger dan 2000 meter gaan. De Pyreneeën en de Alpen in het tweede deel van de Tour zullen beslissend zijn.”

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou zei bij de presentatie van het routeschema dat Dumoulin niet hoeft te treuren om de weinige tijdritkilometers. ,,Dumoulin heeft geen tijdrit nodig om een Tour te kunnen winnen. Hij heeft al bewezen dat hij ook sterk klimt.”

De Tour telt in 2019 een recordaantal van dertig bergen van tweede, eerste en buitencategorie, vier meer dan vorig jaar. Tourbaas Christian Prudhomme zei dat het niet de insteek is de Tour zwaarder te maken. ,,Wel gevarieerder. Het is nu eenmaal zo dat de winnaar van de Tour altijd goed moet kunnen klimmen.”