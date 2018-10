Froome enthousiast over ‘heel andere’ Tour

Chris Froome is zeer te spreken over het parcours van de Ronde van Frankrijk in 2019. ,,Het is een heel andere Tour. De balans slaat nu meer uit richting het klimmen en de bergritten die hoger dan 2000 meter gaan”, zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France op de website van zijn ploeg Team Sky.

De Tour telt in 2019 een recordaantal van dertig bergen van tweede, eerste en buitencategorie, vier meer dan vorig jaar. Er staat maar één individuele tijdrit op het programma, met een betrekkelijk korte lengte van 27 kilometer.

Froome: ,,De weinige tijdritkilometers maken het ook heel anders. Ik zal me net als andere jaren aanpassen aan het parcours en deze keer zal ik ervoor zorgen dat ik op mijn best ben in de bergen. Veel hoogtestages dus in de voorbereiding. Ik heb er nu al zin in.”