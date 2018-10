Groenewegen: zeven sprintkansen is genoeg

Dylan Groenewegen is tevreden over het routeschema van de Tour de France in 2019. ,,Er zijn zeven vlakke etappes en dat is behoorlijk veel. Zeven sprintkansen is genoeg”, reageerde de sprinter van LottoNL-Jumbo bij de NOS. Groenewegen won dit jaar twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

De eerste etappe in Brussel is meteen een vlakke. ,,Die etappe winnen wordt een groot doel. Dan krijg je de gele trui erbij en het is natuurlijk een eer om die te dragen”, aldus Groenewegen, die ook zei zich waarschijnlijk nog niet te richten op de groene puntentrui. ,,Ik moet het allemaal nog goed doornemen, maar ik denk dat ik toch vooral voor de ritzeges ga, de groene trui is voor in de toekomst.”