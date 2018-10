Pliskova verder na eerste zege op Kvitova

Karolina Pliskova heeft zich verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van de WTA Finals. De Tsjechische tennisster won voor het eerst in haar loopbaan van landgenote Petra Kvitova. Het werd 6-3 6-4.

De als zevende geplaatste Pliskova maakte in de tweede set een 3-0-achterstand ongedaan. Bij 5-4 benutte ze haar tweede wedstrijdpunt na een afzwaaier van Kvitova, die met drie nederlagen afscheid neemt van Singapore.

De 26-jarige Pliskova had al drie keer verloren van haar twee jaar oudere landgenote. De laatste ontmoeting vond dit jaar in Madrid plaats. Dat toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Kvitova, die in de finale Kiki Bertens versloeg.

Pliskova plaatste zich op het laatste moment voor de WTA Finals. Ze was lang in een strijd verwikkeld met Bertens om het laatste startbewijs. Bertens verloor die strijd, maar werd door het afzeggen van Simona Halep alsnog toegelaten.

In de witte groep wordt ook nog het duel tussen Elina Svitolina uit Oekraïne en de Deense Caroline Wozniacki gespeeld. Titelhouder Wozniacki moet in twee sets winnen om door te dringen tot de laatste vier.