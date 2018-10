Svitolina schakelt titelhoudster Wozniacki uit

Tennisster Elina Svitolina is doorgedrongen tot de laatste vier op de WTA Finals. De Oekraïense schakelde in Singapore titelhoudster Caroline Wozniacki uit. Svitolina moest in haar derde en laatste groepswedstrijd een set winnen van Wozniacki en daar slaagde zij in. Ze won zelfs, met 5-7 7-5 6-3.

Wozniacki won de eerste set met 7-5 en nam een break voorsprong in de tweede set. De Deense wist dat ze in twee sets moest winnen van haar opponente. Svitolina kwam echter terug en benutte bij 6-5 in de tweede set na een lange en spannende game haar vijfde setpunt.

De uitgeschakelde Wozniacki nam een toiletpauze en streed in de derde set om de punten en de winstpremie. Tot 3-3 behielden beide speelsters hun servicegames, maar Svitolina won de laatste drie games. Na twee uur en 35 minuten benutte ze haar tweede wedstrijdpunt met een dropshot. Svitolina werkte in de laatste game op eigen opslag nog een 0-40 achterstand weg.

Door setwinst plaatste Svitolina zich al als groepswinnares voor de halve finales. Eerder verzekerde de Tsjechische Karolina Pliskova zich in de witte groep al van een langer verblijf in Singapore. Zij versloeg landgenote Petra Kvitova in twee sets.

In de rode groep is nog geen enkele speelster zeker van een plek bij de laatste vier. Vrijdag neemt Kiki Bertens het op tegen Naomi Osaka en Angelique Kerber treft Sloane Stephens, die beide groepswedstrijden heeft gewonnen.

Wozniacki versloeg vorig jaar in de finale Venus Williams, dit jaar afwezig, met twee keer 6-4.