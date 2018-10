Tour openbaart routeschema 2019

De organisatie van de Tour de France maakt donderdag in Parijs het routeschema bekend van de ronde in 2019. Bekend is dat de 106e editie op zaterdag 6 juli begint in de Belgische hoofdstad Brussel, als eerbetoon aan Eddy Merckx, die in 2019 precies vijftig jaar geleden zijn eerste van vijf eindzeges behaalde in de Ronde van Frankrijk.

De eerste en tweede etappes zijn op Belgisch grondgebied. De Tour opent met een 192 kilometer lange rit, de dag erna staat er een 28 kilometer lange ploegentijdrit met de finish bij het Atomium op het programma.

Franse media hebben de afgelopen weken druk gespeculeerd over het vervolg van de route. Naar verluidt koerst het peloton eerst af op de Vogezen, doet dan de Pyrenee├źn aan en sluit af met een aantal bergetappes in de Alpen. Het is nog onduidelijk waar en wanneer de individuele tijdrit staat gepland.

In de Vogezen zou de venijnige klim La Planche des Belles Filles weer een aankomst zijn, maar nu op een hogere plek, waardoor de renners over een onverhard pad verder moeten. Verder zou er een finish zijn op de Tourmalet in de Pyrenee├źn en wordt skioord Val Thorens als aankomst in de Alpen genoemd.