Turners in actie in kwalificaties

De Nederlandse turners beginnen donderdag aan hun WK in Doha. In de hoofdstad van Qatar staan de kwalificaties op het programma. Epke Zonderland, Bram Louwije, Bart Deurloo, Casimir Schmidt en Frank Rijken komen uit in de tweede subdivisie en beginnen om 10.30 uur

Pas vrijdag zal blijken wat de resultaten van de turners waard zijn. Dan zijn alle landen in actie gekomen. Vorig jaar pakten Zonderland en Deurloo zilver en brons in de toestelfinale aan de rekstok. De Nederlandse vrouwen komen zaterdag in actie. De WK duren tot en met volgende week zaterdag.