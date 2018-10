Turners stellen bondscoach niet teleur

Bondscoach Bram van Bokhoven was donderdag bij de WK in Doha zeer te spreken over het optreden van de Nederlandse turners in de kwalificaties. Met een score van 245,663 moest het team alleen de Russen ruim voorlaten, de Europees kampioenen. Maar Frankrijk bijvoorbeeld, de nummer drie van de EK in Glasgow waar Oranje faalde, werd ruim verslagen. ,,We zijn supertevreden”, zei Van Bokhoven, die zijn turners alleen op het laatste toestel, voltige, zag toegeven op de scores in Schotland.

De vermoeidheid was toegeslagen. ,,Het ging allemaal erg snel vandaag, een paar zaten er behoorlijk doorheen.” Frank Rijken viel er vanaf. Het was het schrapresultaat waardoor Nederland op geen enkel toestel een grote fout meenam in de eindscore. Van Bokhoven: ,,Ik denk niet dat veel teams dat kunnen zeggen.” De teamfinale (top acht) blijft normaal gesproken buiten bereik. De meeste goede landen komen pas vrijdag in actie. Maar de ambitie, top twaalf, is realistisch.