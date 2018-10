Wozniacki kampt sinds US Open met reuma

Caroline Wozniacki is vlak voor de US Open gediagnosticeerd met reuma. Dat onthulde de Deense nummer drie van de wereld donderdag in Singapore, nadat ze was uitgeschakeld bij de WTA Finals. ,,Het was een grote schok voor mij. In mijn hoofd voelde ik mij altijd een van de fitste tennissters en dan krijg je plots dit nieuws”, zei de 28-jarige Wozniacki bij de persconferentie na het verlies tegen de Oekraïense Elina Svitolina (7-5 5-7 3-6).

,,Ik moet het gewoon accepteren en ermee leren omgaan. Na de US Open ging ik uitzoeken wat de beste methoden waren om met reuma om te gaan. Ik heb een van de beste artsen op het gebied van reumatische klachten bezocht en ben een behandeling gestart”, vertelde Wozniacki, die vorig jaar nog de beste was in Singapore.

De Australian Open-winnares raakte na Wimbledon oververmoeid. Op een ochtend kon ze haar armen niet meer boven haar hoofd tillen, waarna ze haar lijf liet onderzoeken.