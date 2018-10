Zeilsters Zegers en Van Veen uit elkaar

Zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben besloten een punt te zetten achter hun samenwerking. Het zeilduo uit de 470-klasse, dat op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro als vierde eindigde, kende een moeizaam seizoen.

Zegers en Van Veen zien onvoldoende basis om gezamenlijk verder te gaan richting de Olympische Spelen van Tokio 2020. ,,We hebben sinds de start van onze samenwerking in 2012 hoogte- en dieptepunten gekend. Met als absoluut sportief hoogtepunt onze Europese titel in 2017. We hadden dit jaar gehoopt als team de benodigde stappen te zetten om verder te groeien. Dat is helaas niet gelukt en we hebben het moeilijke besluit genomen dat we allebei onze eigen weg zullen gaan”, melden de zeilsters gezamenlijk in een verklaring.

Of de twee zeilsters en het Watersportverbond in de 470-klasse verder zullen gaan met een olympische campagne richting de Olympische Spelen van 2020 is op dit moment nog onzeker.