Zesde editie La Course in Pau

La Course, de vrouwenwedstrijd van de Tour de France, wordt volgend jaar in Pau verreden en heeft een parcours met een lengte van 120 kilometer. De rensters leggen vijf keer een groot deel af van de route van de individuele tijdrit voor mannen.

Voor de mannen staat op 19 juli in Pau een individuele tijdrit van 27 kilometer op het programma. Dat is de enige individuele tijdrit tijdens de 106e editie van de Tour.

,,Het wordt vooral dynamisch door de aanwezigheid van de Côte d’Esquillot, een ideale springplank voor de meest explosieve renners”, meldt de Tour in een persbericht over de vrouwenwedstrijd.

Annemiek van Vleuten won de afgelopen twee edities van La Course. In 2014 vond de eerste editie plaats. Toen was Marianne Vos de sterkste.