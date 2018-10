Epke Zonderland heeft bij de WK turnen in Doha in de kwalificaties een goede oefening aan de rekstok neergezet. De olympisch kampioen van Londen 2012 en tweevoudig wereldkampioen kwam tot een score van 14,400. Hoewel nog vroeg in het toernooi – pas vrijdagavond zijn alle turners in actie gekomen – lijkt dat ruim voldoende voor een plaats in de toestelfinale.

Zonderland werd vorig jaar bij de WK in Montreal tweede op zijn favoriete toestel.