Bertens stuit op Svitolina na zege Stephens

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is zaterdagochtend om 10.00 uur (Nederlandse tijd) de tegenstandster van Kiki Bertens in de halve eindstrijd van de WTA Finals. Dat is het gevolg van de uitslag van de partij tussen Sloane Stephens en Angelique Kerber, die met 6-3 6-3 door Stephens werd gewonnen.

Ondanks dat de stand een eenvoudige zege doet vermoeden, had Stephens haar handen vol aan de nummer 1 van de plaatsingslijst. De partij duurde een uur en veertig minuten en er vielen in totaal 25 breakpoints te noteren. Stephens nam in de tweede set een 3-1-voorsprong, liet Kerber nog even terugkomen, maar maakte het op 5-3 overtuigend af met een ‘lovegame’.

Door de zege werd de ongeslagen Stephens winnares van de rode groep. Daardoor neemt zij het op tegen de nummer 2 van de witte groep, de Tsjechische Karolina Pliskova (13.30 uur).

Bertens speelde twee keer eerder tegen Svitolina, die net als Stephens nog geen nederlaag heeft geleden in Singapore. Twee jaar geleden verloor ze op de WTA Elite Trophy van de Oekraïense, dit jaar versloeg ze de nummer 7 van de wereld in Cincinnati.

Door de nederlaag van Kerber ontbreekt de top-5 van de wereldranglijst in de halve finales van het eindejaarstoernooi.