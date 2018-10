Caldas laat Croon thuis voor WK hockey

Max Caldas heeft Jorrit Croon niet opgenomen in zijn selectie voor het WK hockey in India, dat eind november begint. Jeroen Hertzberger behoort wel tot de selectie van achttien spelers van de bondscoach.

Croon, in 2016 de jongste hockeyer ooit die mocht deelnemen aan de Olympische Spelen, is wel aangewezen als reserve. Hij reist niet mee naar India, maar is volgende week wel van de partij in Valencia, waar Oranje een vierlandentoernooi speelt. Ierland, Engeland en Spanje zijn dan de tegenstanders. Voor Joep de Mol geldt hetzelfde.

Bjorn Kellerman moet het WK aan zich voorbij laten gaan, hij is niet geselecteerd door Caldas.

Thijs van Dam en Lars Balk mogen wel mee naar het WK. Zij behoorden vorig jaar niet tot de selectie op het EK in Amsterdam.