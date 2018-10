Eerste ‘triple-double’ James voor Lakers

Los Angeles Lakers heeft de eerste thuiszege behaald in de Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA). De ploeg van sterspeler LeBron James versloeg Denver Nuggets met 121-114. Voor de Lakers was het de tweede overwinning op rij na een teleurstellende competitiestart met drie nederlagen. De Nuggets incasseerden in Californië hun eerste verliespartij.

James blonk uit bij de thuisploeg met 28 punten, 11 rebounds en 11 assists. Het was zijn eerste zogenoemde ‘triple-double’ voor zijn nieuwe club.

De Lakers liepen in de slotfase van het duel weg van de Nuggets. De thuisploeg scoorde in de sterke eindsprint 19 punten tegen 4 van de bezoekers. Kyle Kuzma was met twee ‘dunks’ de aanjager van het slotoffensief. Hij eindigde de wedstrijd met 22 punten. Met 21 punten was ook JaVale McGee op schot voor de Lakers. Nikola Jokic was topscorer van de Nuggets met 24 punten.

Detroit Pistons boekte thuis tegen Cleveland Cavaliers de vierde zege op rij: 110-103. Andre Drummond had met 26 punten en 22 rebounds een groot aandeel in de zege. Cleveland is nog zonder overwinning dit seizoen in de NBA.