Roger Federer staat bij het toernooi in Basel in de halve finales. De 37-jarige Zwitserse tennisser had in de kwartfinale tegen Gilles Simon 2 uur en 34 minuten nodig om te winnen. Het werd 7-6 (1) 4-6 6-4.

Federer neemt het voor een plaats in de eindstrijd op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas of de Rus Daniil Medvedev.

De andere halve finale gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Roemeense qualifier Marius Copil.