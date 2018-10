Groenewold in technische commissie ISU

Renate Groenewold gaat opnieuw in de schaatssport aan de slag. De voormalig wereldkampioene allround krijgt een rol binnen de technische commissie van de internationale schaatsunie ISU. Groenewold is vrijdag aangesteld als vertegenwoordiger van de schaatscoaches.

Nederland was de laatste twee jaar niet meer vertegenwoordigd in de technische commissie van het langebaanschaatsen bij de ISU. Jildou Gemser schoof in 2016 vanuit die commissie namelijk door naar de commissie opleidingen van de ISU.

,,Het is altijd goed om dicht bij het vuur te zitten”, aldus Herman de Haan, directeur-bestuurder van de Nederlandse schaatsbond KNSB. ,,Het is voor ons, als grootste land in het langebaanschaatsen, enorm belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen op besluitvorming binnen de ISU.”