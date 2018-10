Schuurs kansloos onderuit op WTA Finals

Het is Demi Schuurs niet gelukt de halve finales te bereiken van het dubbelspeltoernooi van de WTA Finals. De Limburgse tennisster was samen met haar Belgische partner Elise Mertens kansloos tegen Ashleigh Barty uit Australië en de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Het werd in iets meer dan een uur 6-1 6-4.

Barty en Vandeweghe vormden geen vast koppel in 2018. Ze wonnen begin dit jaar het grote toernooi van Miami en schreven vorige maand de US Open op hun naam.

De 25-jarige Schuurs deed voor het eerst mee aan het eindejaarstoernooi in Singapore. Ze won dit seizoen zeven WTA-titels in het dubbelspel en geen enkele speelster deed haar dat na.

Eerder op de dag bereikte Kiki Bertens wel de halve finales van het enkelspel.