Thomsen wijst alvast tien EK-speelsters aan

Bondscoach Helle Thomsen heeft alvast tien handbalsters aangewezen voor het EK begin december in Montbéliard in Frankrijk. Deze tien speelsters zijn zeker van deelname aan het toernooi. Tijdens een trainingsstage op Papendal in de aanloop naar het EK kiest Thomsen de andere zes internationals.

De tien geselecteerde EK-speelsters zijn: Lois Abbingh, Debbie Bont, Kelly Dulfer, Nycke Groot, Laura van der Heijden, Angela Malestein, Estavana Polman, Martine Smeets, Danick Snelder en Tess Wester.

De voorselectie van Thomsen komt op 19 november met 22 speelsters bij elkaar. Onderdeel van de trainingsstage is een oefenwedstrijd tegen Angola op 21 november in Eindhoven.

Oranje speelt op het EK in de groepsfase tegen Hongarije, Spanje en Kroatië.