Turners stunten met plaats in landenfinale

De Nederlandse turners staan maandag bij de WK in Doha in de landenfinale. Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Bram Louwije waren donderdag op de eerste dag van de kwalificaties tot een teamscore van 245,663 gekomen. Die bleek een dag later goed voor een niet eerder vertoonde zevende plaats in de eindrangschikking. De elfde plek van Glasgow 2015 was tot dusverre het beste WK-resultaat. Olympisch- en tweevoudig wereldkampioen Zonderland plaatste zich bovendien zoals verwacht voor de finale aan de rekstok. Die is volgende week zaterdag.

Zonderland deed dat met de vierde score: 14,400. Op de tweede kwalificatiedag kregen de Japanse turnlegende Kohei Uchimura (14,600), de Amerikaan Samuel Mikulak (14,566) en de Chinees Xiao Ruoteng (14,433) hogere punten. Deurloo, vorig jaar goed voor brons op rek, viel met een score van 14,033 buiten de top acht. Maar ook de Rotterdammer mag, net als de andere teamgenoten, terugkomen voor de teamfinale in de immense Aspire Dome van Doha.

De plaats tussen de beste acht turnlanden van de wereld is hoe dan ook verrassend. Al zei Deurloo, die voor het teamresultaat niet te veel risico had genomen aan de rekstok, al dat hij over het optreden van het team een ,,supergoed gevoel” had: ,,Misschien was dit wel onze beste teamwedstrijd ooit.”

Bondscoach Bram van Bokhoven plaatste hem vrijdag naast de prestatie op het testevent voor de Spelen van Rio. Op dat toernooi, waar achter de acht toplanden nog vier tickets voor de Spelen klaar lagen, werd Nederland derde na een optreden zonder missers. Die waren er donderdag ook niet, al was het op het laatste toestel met hangen en wurgen. ,,Zo’n wedstrijd turn je alleen als alles op het juiste moment op de juiste plek valt”, concludeerde Van Bokhoven, die vrijdag teams als Duitsland en Zuid-Korea fouten zag maken. Met name aan het einde van de rondgang langs zes toestellen, een conditioneel probleem wellicht. ,,Wij hebben in ieder geval fitte sporters.”

Ook was er iets minder risico genomen dan bij de EK, twee maanden geleden in Glasgow, waar de ploeg de teamfinale zelfs miste. Het leidde tot een uitgebreide evaluatie en wat aanpassingen in de programma’s. Maar het belangrijkste besef was er al langer. Van Bokhoven: ,,We benaderen turnen als een teamsport.”