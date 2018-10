Van der Mark zevende in voorlaatste wedstrijd

Motorracer Michael van der Mark is in de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in de WK Superbike als zevende geëindigd. De Nederlander moest op het Lusail International Circuit in Qatar de zege laten aan de Noord-Ier Jonathan Rea. Zijn ploeggenoot Tom Sykes uit Engeland eindigde als tweede, voor zijn landgenoot Alex Lowes. Lowes is ploeggenoot van Van der Mark.

Rea stelde zijn vierde wereldtitel eerder dit seizoen al veilig. In de WK-stand heeft hij nu 545 punten. De Brit Chaz Davies is tweede met 356 punten, gevolgd door Van der Mark met 333. Sykes volgt met 314 punten.

De laatste WK-race is zaterdag, ook in Lusail.