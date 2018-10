Verstappen en Red Bull domineren trainingen

Max Verstappen heeft ook bij de tweede training van de Grote Prijs van Mexico de beste tijd neergezet. De 21-jarige Nederlander klokte in zijn Formule 1-wagen 1.16,720 en was daarmee een fractie langzamer dan bij de eerste training (1.16,656). Red Bull noteerde met Verstappen en Daniel Ricciardo – net als bij de eerste training – de eerste twee tijden. De Australiër was deze keer 0,153 seconde langzamer. Het gat met de rest van het veld was meer dan 1 tel.

Verstappen moest wel een tegenvaller incasseren. Vlak voor het einde van de training parkeerde hij zijn bolide aan de kant. De Red Bull van de Limburger kampte met motorproblemen. Verstappen kon de training daarom niet uitrijden.

Achter de Red Bulls was Renault weer enigszins verrassend de snelste. Carlos Sainz zette met zijn snelste ronde (1.17,953) de derde tijd neer. Nico Hülkenberg had de vijfde tijd.

Normaal gesproken leggen de Renault-motoren (waar Red Bull ook gebruik van maakt) het af tegen het krachtige vermogen waar Ferrari en Mercedes gebruik van maken. In de ijle lucht op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez kunnen de Italiaanse en Duitse renstal echter minder profiteren van hun motorpower.

De Duitser Sebastian Vettel klokte de vierde tijd (1.17,954) en bleef Lewis Hamilton, die zondag zijn vijfde wereldtitel kan veroveren, 0,146 voor.

Zaterdag volgt nog de derde training en om 20.00 uur (Nederlandse tijd) begint de kwalificatie in Mexico-Stad. Zondag 20.10 uur vangt de race aan. Hamilton heeft voldoende aan een zevende plaats om wereldkampioen te worden.